PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fahrzeugbrände bei Klein Bünzow

Wolgast (ots)

Am 03.01.2026 gegen 18:30 Uhr wurde durch die Rettungsleitstelle Vorpommern-Greifswald bekannt, dass es zu einem Fahrzeugbrand auf dem Gelände einer Werkstatt in Klein Bünzow kam. Nach ersten Erkenntnissen geriet auf dem Betriebsgelände ein Reifenstapel in Brand. Die Flammen griffen auf mehrere Fahrzeuge und einen Schuppen über. Drei PKW brannten vollständig nieder. Die Freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Ortschaften kamen mit 65 Kameraden zum Einsatz. Durch die Löscharbeiten wurde verhindert, dass ein viertes Fahrzeug in Brand geriet. Der Sachschaden wird auf mindestens 15.000 EUR geschätzt, Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei aus Wolgast und der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Anklam haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Derzeit laufen Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung. Der Verkehr auf der angrenzenden B109 war während der Löschmaßnahmen nicht beeinträchtigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Carolin Gronwald, Polizeirätin
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren