Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: PKW überschlägt sich - Fahrzeugführerin kommt mit leichten Verletzungen davon

Malchin (LK MSE) (ots)

Am 04.01.2026 gegen 09:10 Uhr ereignete sich auf der L202 zwischen der Ortschaft Gielow und der Ortschaft Demzin ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach aktuellem Ermittlungsstand kam die 38-jährige Fahrerin eines PKW auf gerader Strecke aufgrund der Straßenglätte nach rechts von der Fahrbahn ab, bremste anschließend und versuchte den PKW wieder auf die Straße zu lenken. Bei diesem Lenkmanöver brach der PKW aus der Spur, kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich anschließend im Straßengraben. Zu diesem Zeitpunkt war die Straße noch nicht gänzlich von Eis und Schnee befreit. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus. Der PKW war aufgrund des Überschlags nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden, der Sachschaden beträgt insgesamt ca. 5.300 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell