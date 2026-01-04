PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person - Fahrerin nach Unfall im Fahrzeug eingeklemmt

Anklam (LK VG) (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 05:25 Uhr, kam es auf der B 110 zwischen der Ortschaft Görke und dem Abzweig Neuhof zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Die 32-jährige Fahrerin eines Pkw geriet auf winterglatter Fahrbahn mit diesem ins Schleudern, stieß gegen einen Baum und rutschte in der weiteren Folge mit dem Pkw in den Straßengraben. Durch die eingesetzte Feuerwehr wurde die im Pkw eingeklemmte Frau aus selbigem Pkw geborgen, der Rettungsdienst verbrachte sie mit schweren Verletzungen (nicht lebensbedrohlich, mehrere Frakturen) ins Krankenhaus. Am nicht mehr fahrbereiten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 EUR. Für die Unfallaufnahme war die B110 zeitweilig voll gesperrt, die Bergung des ca. 10m von der Fahrbahn entfernten Pkw erfolgt im Laufe des Tages.

