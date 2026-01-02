LPI-SHL: Kleinunfall auf glatter Fahrbahn

Suhl (ots) - In der vergangenen Silvesternacht kam es in der Robert-Schuhmann-Straße und in der Julius-Fucik-Straße in Suhl zu zwei Brandlegungen an Altkleidercontainern durch unbekannte Täter. Diese Container gerieten von innen heraus in Brand. Der Inhalt sowie die Container wurden dabei stark beschädigt. Beide Brände mussten durch die Feuerwehr gelöscht werden. Wer kann Angaben zu diesen Sachverhalten machen? ...

