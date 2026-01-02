PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kleinunfall auf glatter Fahrbahn

Zella-Mehlis (ots)

Freitagmorgen (02.01.2026) fuhr der 57-jährige Fahrer eines Lkw mit Auflieger auf der Talstraße in Zella-Mehlis. Auf der verschneiten und glatten Fahrbahn kam er ins Rutschen und stieß gegen zwei Verkehrsschilder auf einer Verkehrsinsel. Es entstand geringer Sachschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 11:01

    LPI-SHL: Papiertonne angezündet

    Meiningen (ots) - Donnerstag gegen 01:45 Uhr setzten bislang unbekannte Täter einen Papiercontainer in der Henneberger Straße in Meiningen in Brand. Die Tonne wurde stark beschädigt und auch an einem danebenstehenden Pkw entstand durch die Hitze Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung durch Brandlegung geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 09:19

    LPI-SHL: Sachbeschädigung durch Brandlegung

    Suhl (ots) - In der vergangenen Silvesternacht kam es in der Robert-Schuhmann-Straße und in der Julius-Fucik-Straße in Suhl zu zwei Brandlegungen an Altkleidercontainern durch unbekannte Täter. Diese Container gerieten von innen heraus in Brand. Der Inhalt sowie die Container wurden dabei stark beschädigt. Beide Brände mussten durch die Feuerwehr gelöscht werden. Wer kann Angaben zu diesen Sachverhalten machen? ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 09:08

    LPI-SHL: Versuchte Brandstiftung

    Suhl (ots) - Am vergangenen Silvesterabend kam es in Suhl-Goldlauter am ehemaligen Gebäude des NORMA Konzerns zur Beschädigung an einer Gebäudewand. Dieser Sachschaden wurde, durch das Zünden von Feuerwerkkörpern und dem daraus entstandenen Kleinbrand und dessen Rußrückstände, verursacht. Der Mitteiler konnte das Ausbreiten des Feuers durch sein schnelles Handeln verhindern. Wer kann Angaben zu diesem Sachverhalt machen? Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
