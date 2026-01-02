LPI-SHL: Kleinunfall auf glatter Fahrbahn
Zella-Mehlis (ots)
Freitagmorgen (02.01.2026) fuhr der 57-jährige Fahrer eines Lkw mit Auflieger auf der Talstraße in Zella-Mehlis. Auf der verschneiten und glatten Fahrbahn kam er ins Rutschen und stieß gegen zwei Verkehrsschilder auf einer Verkehrsinsel. Es entstand geringer Sachschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand.
