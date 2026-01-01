LPI-SHL: Versuchte Brandstiftung

Schmalkalden (ots) - In der Nacht vom 30.12.2025 auf den 31.12.2025 brachen bisher Unbekannte in einen Lebensmittelmarkt in Schmalkalden, Renthofstraße ein. Anschließend entwendeten der oder die Täter die Tageseinnahmen der in dem Discounter befindlichen Bäckerfiliale. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Aufklärung der Tat und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich an die PI ...

mehr