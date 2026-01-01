LPI-SHL: Sachbeschädigung an Pkw
Bad Salzungen (ots)
In der Nacht vom 30.12.2025 zum 31.12.2025 wurde auf einem Parkplatz in Bad Salzungen in der Straße "Untere Beete" an einem blauen Pkw Hyundai Kona der rechte Außenspiegel beschädigt. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 1000,- Euro an dem Fahrzeug. Wer sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben kann, meldet sich bitte mit Angabe des Aktenzeichens 0337288/2025 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695-5510.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Bad Salzungen
Telefon: 03695 551 0
E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell