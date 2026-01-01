LPI-SHL: Trunkenheitsfahrt

Meiningen (ots) - In den Abendstunden des 29.12.2025 klingelten Unbekannte an der Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Leipziger Straße in Meiningen, gaben sich als Bewohner aus und verlangten Einlass. Nachdem sich der oder die Täter im Haus befanden, entwendeten Sie mehrere Paar Schuhe sowie Fahrräder. Die Höhe des Entwendungsschadens wird noch ermittelt. Ebenfalls sucht die Polizei Zeugen, welche Angaben ...

