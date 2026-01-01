PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Trunkenheitsfahrt

Barchfeld-Immelborn (ots)

Am letzten Tag des Jahres wurde gegen 10:20 Uhr ein Pkw Ford in der Karl-Marx-Straße in Immelborn einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Fahrerin aus Bad Liebenstein wurde während der Kontrolle Atemalkoholgeruch durch die Polizeibeamten wahrgenommen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,32 Promille. Daraufhin wurde die Weiterfahrt unterbunden, es folgte eine Blutentnahme und der Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
