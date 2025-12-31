Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Dreiste Diebe verlangen Einlass bei Hausbewohnern

Meiningen (ots)

In den Abendstunden des 29.12.2025 klingelten Unbekannte an der Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Leipziger Straße in Meiningen, gaben sich als Bewohner aus und verlangten Einlass.

Nachdem sich der oder die Täter im Haus befanden, entwendeten Sie mehrere Paar Schuhe sowie Fahrräder. Die Höhe des Entwendungsschadens wird noch ermittelt. Ebenfalls sucht die Polizei Zeugen, welche Angaben zur Tat oder den Tätern machen könnnen. Zeugen werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens (0336774/2025) bei der PI Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell