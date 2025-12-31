PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Dreiste Diebe verlangen Einlass bei Hausbewohnern

Meiningen (ots)

In den Abendstunden des 29.12.2025 klingelten Unbekannte an der Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Leipziger Straße in Meiningen, gaben sich als Bewohner aus und verlangten Einlass.

Nachdem sich der oder die Täter im Haus befanden, entwendeten Sie mehrere Paar Schuhe sowie Fahrräder. Die Höhe des Entwendungsschadens wird noch ermittelt. Ebenfalls sucht die Polizei Zeugen, welche Angaben zur Tat oder den Tätern machen könnnen. Zeugen werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens (0336774/2025) bei der PI Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 31.12.2025 – 11:55

    LPI-SHL: Fenster eines Wohnmobils zerschlagen

    Meiningen (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zerschlugen Unbekannte die Fensterscheibe eines Wohnmobils, welches in Meiningen in der Gutsstraße geparkt war. Zeugen, welche Hinweise auf zur Tat oder den Tätern geben könnnen, werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens (0336612/2025) an die PI Schmalkalden-Meiningen zu wenden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 10:17

    LPI-SHL: Kupferrohre entwendet

    Masserberg (ots) - In der Zeit vom 01.11.2025 bis Sonntag entwendeten unbekannte Täter sechs Meter Kupferrohre und einen Heizungszähler aus einer ehemaligen/leerstehenden Klinik in der Marienstraße in Masserberg. Es entstand ein Schaden von etwa 50 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0335397/2025 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden. Rückfragen ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 09:56

    LPI-SHL: Einbruch in Bäckerei

    Barchfeld-Immelborn (ots) - In der Zeit von Montag, 17:30 Uhr, bis Dienstagmorgen (30.12.2025) verschafften sich bislang unbekannte Täter mit Gewalt Zugang zu einer Bäckerei in der Salzunger Straße in Immelborn. Im Inneren öffneten sie gewaltsam Türen und durchwühlten die Räumlichkeiten. Die Täter verursachten einen Sachschaden von über 1.000 Euro, gelangten aber nach derzeitigen Erkenntnissen nicht an Bargeld. Die Polizei sicherte Spuren und sucht Zeugen, die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren