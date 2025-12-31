LPI-SHL: Kellereinbrüche in Meiningen

Masserberg (ots) - In der Zeit vom 01.11.2025 bis Sonntag entwendeten unbekannte Täter sechs Meter Kupferrohre und einen Heizungszähler aus einer ehemaligen/leerstehenden Klinik in der Marienstraße in Masserberg. Es entstand ein Schaden von etwa 50 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0335397/2025 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden. Rückfragen ...

