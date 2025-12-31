LPI-SHL: Kellereinbrüche in Meiningen
Meiningen (ots)
Im Zeitraum zwischen Heiligabend und dem 28.12.2025 brachen Unbekannte mehrere Kellerabteile in einem Mehrfamilienhaus in Meiningen in der Johannes-Brahms-Straße auf und entwendeten aus diesen hochwertige Fahrräder. Zeugen, die diesbezüglich etwas beobachtet haben und Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeiches 0336781/2025 an die PI Schmalkalden-Meiningen zu wenden.
