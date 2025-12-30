PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kupferrohre entwendet

Masserberg (ots)

In der Zeit vom 01.11.2025 bis Sonntag entwendeten unbekannte Täter sechs Meter Kupferrohre und einen Heizungszähler aus einer ehemaligen/leerstehenden Klinik in der Marienstraße in Masserberg. Es entstand ein Schaden von etwa 50 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0335397/2025 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

