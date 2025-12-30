Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Bäckerei

Barchfeld-Immelborn (ots)

In der Zeit von Montag, 17:30 Uhr, bis Dienstagmorgen (30.12.2025) verschafften sich bislang unbekannte Täter mit Gewalt Zugang zu einer Bäckerei in der Salzunger Straße in Immelborn. Im Inneren öffneten sie gewaltsam Türen und durchwühlten die Räumlichkeiten. Die Täter verursachten einen Sachschaden von über 1.000 Euro, gelangten aber nach derzeitigen Erkenntnissen nicht an Bargeld. Die Polizei sicherte Spuren und sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum festgestellt haben oder Hinweise zu dem Einbruch geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0336335/2025 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen.

