PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Scheibe zerstört

Suhl (ots)

Montagabend meldete ein Zeuge, dass eine Scheibe der Schutzhütte nahe eines Denkmals an der Landstraße 2632 bei Suhl zerstört worden war. Des Weiteren wurde ein Leitpfosten durch Feuer beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen der Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0336248/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 30.12.2025 – 09:22

    LPI-SHL: Brennende Gartenlaube

    Schwallungen (ots) - Am frühen Montagnachmittag brannte es aus bislang ungeklärter Ursache in einer Gartenlaube in einer Kleingartenanlage in Schwallungen. Die Feuerwehr war im Einsatz und löschte die Flammen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Anne-Kathrin Seifert Telefon: 03681 32 1504 E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 09:17

    LPI-SHL: Kellerabteile aufgebrochen

    Suhl (ots) - Unbekannte Täter drangen vermutlich Sonntagnachmittag in den Keller eines Mehrfamilienhauses im Grenzweg in Schmalkalden ein. Sie öffneten gewaltsam mehrere Kellerabteile und entwendeten Reinigungs- sowie Nahrungsmittel im Gesamtwert von etwa 240 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Kelleraufbrüchen oder verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 09:11

    LPI-SHL: Geld bei Anlagenbetrug verloren

    Landkreis Schmalkalden-Meiningen (ots) - Eine Seniorin aus dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen wurde über eine Anzeige im Internet auf eine vermeintlich lukrative Geldanlage aufmerksam. Sie investierte zunächst 250 Euro und eröffnete auf Anraten ihres Ansprechpartners für die Geldanlage drei Konten, eines davon im Ausland. Sie zahlte insgesamt etwa 10.000 Euro ein und die Betrüger schlossen ohne ihr Wissen mit ihrem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren