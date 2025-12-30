PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geld bei Anlagenbetrug verloren

Landkreis Schmalkalden-Meiningen (ots)

Eine Seniorin aus dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen wurde über eine Anzeige im Internet auf eine vermeintlich lukrative Geldanlage aufmerksam. Sie investierte zunächst 250 Euro und eröffnete auf Anraten ihres Ansprechpartners für die Geldanlage drei Konten, eines davon im Ausland. Sie zahlte insgesamt etwa 10.000 Euro ein und die Betrüger schlossen ohne ihr Wissen mit ihrem Namen zusätzlich einen Kreditvertrag über 15.000 Euro ab, da sie zuvor ein Bild ihres Personalausweises übersandt hatte. Die Polizei warnt: Seien Sie misstrauisch und informieren Sie sich genau, bevor Sie Geld im Internet anlegen. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und übersenden Sie niemals Bilder Ihrer Personaldokumente an Ihnen unbekannte Personen. Weitere Informationen und Hinweise, wie Sie die Masche des Anlagenbetruges erkennen können, finden Sie unter der Pressemitteilung "Kriminalpolizei warnt vor zunehmenden Fällen von Anlagebetrug".

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

