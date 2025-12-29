LPI-SHL: Zwei berauschte Autofahrer
Suhl/Zella-Mehlis (ots)
Im Laufe des Sonntags kontrollierten Beamte des Inspektionsdienstes Suhl einen 33-jährigen Autofahrer in Suhl sowie einen 37-jährigen Autofahrer in Zella-Mehlis. Bei beiden Männern reagierte jeweils ein durchgeführter Drogenvortest positiv auf Cannabis, weshalb eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt wurde. Die Personen erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.
