LPI-SHL: Zwei berauschte Autofahrer

Suhl/Zella-Mehlis (ots)

Im Laufe des Sonntags kontrollierten Beamte des Inspektionsdienstes Suhl einen 33-jährigen Autofahrer in Suhl sowie einen 37-jährigen Autofahrer in Zella-Mehlis. Bei beiden Männern reagierte jeweils ein durchgeführter Drogenvortest positiv auf Cannabis, weshalb eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt wurde. Die Personen erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

