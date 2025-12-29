LPI-SHL: Geblendet und aufgefahren
Suhl (ots)
Ein 73-jähriger Autofahrer fuhr Sonntagnachmittag auf der Rudolf-Virchow-Straße in Suhl. Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah er einen verkehrsbedingt wartenden 51-jährigen Autofahrer und prallte gegen das Fahrzeug. Der Pkw des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt.
