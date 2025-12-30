LPI-SHL: Brennende Gartenlaube
Schwallungen (ots)
Am frühen Montagnachmittag brannte es aus bislang ungeklärter Ursache in einer Gartenlaube in einer Kleingartenanlage in Schwallungen. Die Feuerwehr war im Einsatz und löschte die Flammen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.
