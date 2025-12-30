PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kellerabteile aufgebrochen

Suhl (ots)

Unbekannte Täter drangen vermutlich Sonntagnachmittag in den Keller eines Mehrfamilienhauses im Grenzweg in Schmalkalden ein. Sie öffneten gewaltsam mehrere Kellerabteile und entwendeten Reinigungs- sowie Nahrungsmittel im Gesamtwert von etwa 240 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Kelleraufbrüchen oder verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0335606/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

