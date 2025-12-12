PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Unter Drogeneinfluss auf E-Scooter unterwegs

Holzminden (ots)

Am Mittwoch (10.12.2025) kontrollierte eine Polizeistreife gegen 20:00 Uhr einen mit zwei Männern besetzten E-Scooter. Der Fahrer stand unter Drogeneinfluss.

In der Bahnhofstraße wurden die Männer, die auf dem Gehweg fuhren, zum Anhalten aufgefordert. Während der Mitfahrer von dem Roller sprang und weglief, setzte der Fahrer seine Fahrt fort. Der 31-Jährige, der die Anhaltesignale der Polizisten weiter ignorierte wurde durch einen Beamten fußläufig eingeholt und schließlich gestoppt. Bei der Kontrolle des Fahrers nahmen die Beamten Cannabisgeruch wahr. Eine Durchsuchung führte zum Auffinden des Betäubungsmittels.

Ein bei dem Mann durchgeführter Drogentest zeigte ein positives Ergebnis auf mehrere Substanzen an. Daher wurde bei dem Holzmindener durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Das Ergebnis steht aus.

Da die Eigentumsverhältnisse des E-Scooters zunächst nicht geklärt werden konnten, wurde dieser durch die Einsatzkräfte sichergestellt.

Die Polizei ermittelt gegen den Beschuldigten wegen Trunkenheit im Verkehr.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

