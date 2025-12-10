Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: 100.000EUR Schaden nach Brandstiftung

Bad Pyrmont (ots)

Am Montag (08.12.2025) brannte in der Winzenbergstraße in Bad Pyrmont ein Wohnhaus. Erste Ermittlungen deuten auf Brandstiftung hin.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen entzündete eine 29 Jahre alte Frau gegen 23:50 Uhr in einem Mehrfamilienhaus ein Feuer. Dieses breitete sich aus und setzte ein Zimmer in Vollbrand. Infolgedessen geriet der Dachstuhl des Gebäudes in Brand. Die Bewohner des Hauses konnten rechtzeitig evakuiert werden und blieben unverletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 100.000EUR.

Die mutmaßliche Brandlegerin war zunächst flüchtig, konnte jedoch im Nahbereich ausfindig gemacht werden. Nach einer weiteren kurzen Flucht konnte sie durch Polizeikräfte gestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Zur Sicherung des Blutalkoholwertes wurde der Beschuldigten durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Das Ergebnis steht aus.

Die Polizei Hameln hat Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung aufgenommen. Da sich Hinweise auf einen psychischen Ausnahmezustand bei der Beschuldigten ergaben, wurde diese ärztlich begutachtet. Die 29-Jährige wurde für eine weitere Behandlung in eine Fachklinik eingeliefert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell