Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Einbruch in Einfamilienhaus: Zeugen gesucht

Hameln (ots)

Am Samstag (06.12.2025), zwischen 17:45 Uhr und 20:30 Uhr, kam es in der Straße "Walkemühle" in Hameln zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter über eine Tür gewaltsam Zugang zu dem Gebäude.

Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Diebesgut und entwendeten Bargeld.

Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag.

Die Polizei Hameln hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemachten haben oder Hinweise zu den Tätern geben können.

Diese werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 05151/933-222 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell