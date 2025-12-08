PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Hameln (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (04.12.2025), gegen 07:30 Uhr, bis Samstag (06.12.2025), gegen 15:00 Uhr, kam es in der Basbergstraße in Hameln zu einem Einbruch in ein Wohnhaus.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter über ein Fenster gewaltsam Zugang zu dem Gebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut.

Sie entwendeten eine Sammlung von Münzen und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Der entstandene Gesamtschaden liegt in einem niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizei Hameln hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemachten haben oder Hinweise zu den Tätern geben können.

Diese werden gebeten sich telefonisch unter der Rufnummer 05151/933-222 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Leon Koch
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151 933-204
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

