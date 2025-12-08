PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Ermittlungen nach Brandausbruch in Wohnhaus

Coppenbrügge (ots)

Am Samstag (06.12.2025) geriet ein Teil des Dachstuhls eines Wohnhauses in der Dörper Straße in Coppenbrügge in Brand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen brach der Brand gegen 16:00 Uhr aus. Zwei Bewohner versuchten das Feuer selbstständig zu löschen und atmeten hierbei Rauchgas ein. Sie wurden vorsorglich ärztlich untersucht. Die alarmierte Feuerwehr konnte schließlich den Brand löschen. Der Schaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Brandursache ist derzeit unklar. Die Polizei Bad Münder hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

