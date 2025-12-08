PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Dachstuhl eines Industriegebäudes steht in Flammen

Hameln (ots)

Am Samstag (06.12.2025) brannte gegen 22:50 Uhr der Dachstuhl eines ungenutzten Industriegebäudes im Wehler Weg in Hameln. Die Ursache ist derzeit unklar.

Nach bisherigen Erkenntnissen meldete eine Zeugin den Brand bei der Feuerwehr, als diese Flammen aus dem Dach des Gebäudes bemerkte. Bei Eintreffen der Polizei stand bereits der Dachstuhl über die gesamte Breite in Flammen. Die Löscharbeiten der Feuerwehr verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Wohnhäuser.

Durch den Brandschaden und die Löscharbeiten ist das Gebäude unbenutzbar. Kurzzeitig wurden umliegende Wohngebäude evakuiert und Teile der Fischbecker Straße und des Wehler Weges vorübergehend gesperrt.

Die Polizei Hameln hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

