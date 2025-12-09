Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zukunftstag in der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Hameln/Holzminden (ots)

Am 23.04.2026 findet der jährliche bundesweite Aktionstag zur Berufsorientierung statt.

Hierzu lädt auch die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden wieder ein, um einen Einblick in den Polizeiberuf zu ermöglichen. Unter dem Motto "Polizei zum Anfassen" gibt es auf den Dienststellen in Hameln und Holzminden die Möglichkeit, verschiedene Bereiche praktisch zu erleben.

Schülerinnen und Schüler der Klassen 6 und 7, die in den Landkreisen Hameln-Pyrmont oder Holzminden eine Schule besuchen oder wohnen, können sich ab sofort bewerben.

Die Bewerbung ist per Mail an nachwuchsgewinnung@pi-hm.polizei.niedersachsen.de zu senden. Um die Schülerinnen und Schüler zuordnen zu können, muss der Betreff "Zukunftstag-Hameln" oder "Zukunftstag-Holzminden" benutzt werden. Die Bewerbung muss außerdem den Vor- und Nachnamen, Geburtsdatum, Adresse und Schule sowie Klasse beinhalten. Zudem wird der vollständige Name eines Erziehungsberechtigten mit telefonischer Erreichbarkeit benötigt.

