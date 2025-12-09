Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Benefizkonzert des Polizeiorchesters Niedersachsen in der Stadthalle Holzminden

Holzminden (ots)

Am Donnerstag, 19. Februar 2026, lädt das Polizeiorchester Niedersachsen um 19:00 Uhr erneut zu einem Benefizkonzert in die Stadthalle Holzminden ein. Das Orchester ist seit vielen Jahren ein gern gesehener Gast in Holzminden und begeistert das Publikum mit seinen abwechslungsreichen Programmen.

Unter dem Titel "Crossover" erwartet die Zuhörerinnen und Zuhörer eine musikalische Klangreise, die Brücken zwischen verschiedenen Musikrichtungen schlägt. Klassik, Pop, Jazz und Weltmusik treten in einen spannenden Dialog. Bekannte Werke erklingen in neuer Gestaltung, während das Ensemble mit neugierigem Blick auf die Musikgeschichte Ausflüge zu großen Komponisten unternimmt, die schon zu ihrer Zeit Stilgrenzen verschoben. Ein Solist wird das Orchester bei diesem besonderen Konzert begleiten.

Das Musikerlebnis verspricht nicht nur ein außergewöhnliches Hörerlebnis, sondern auch eine Brücke zwischen Menschen, Stilen und Generationen.

Die Veranstaltung wird von der Polizei Holzminden in Zusammenarbeit mit den Serviceclubs Rotary und Lions Holzminden ausgerichtet. Die Kosten für die Organisation werden von den Clubs übernommen. Der gesamte Erlös des Konzerts geht an den WEISSER RING Holzminden, der Kriminalitätsopfer berät, begleitet und unterstützt - sowohl in der akuten Phase nach Gewalttaten als auch im weiteren Verlauf, etwa während eines Prozesses. Die Arbeit des WEISSER RING ist vollständig ehrenamtlich und wird durch Spenden getragen. In der Geschäftsstelle Holzminden sind derzeit 15 Mitarbeitende für Opferhilfe und Präventionsarbeit im Einsatz.

Der Vorverkauf hat im Kaufhaus Schwager, der Touristinformation im Sensoria - Haus der Düfte und Aromen sowie dem Polizeikommissariat Holzminden begonnen.

