Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf: Werkzeuge von Baustelle entwendet

Holzminden (ots)

Zwischen Dienstag (09.12.2025) gegen 18:00 Uhr und Mittwoch (10.12.2025) gegen 07:30 Uhr stahlen bislang unbekannte Täter Werkzeuge von einer Baustelle am Goseberg in Holzminden. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen verschafften sich die Täter über eine Tür Zugang zu dem Baustellenobjekt. Aus diesem entwendeten sie Werkzeug. Sie entkamen unerkannt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 6000EUR geschätzt.

Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen, die relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Holzminden unter der Telefonnummer 05531/ 958-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

