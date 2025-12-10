Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Pkw überschlägt sich - Verunfallte lässt Auto zurück

Holzminden/Golmbach (ots)

Am Dienstag (09.12.2025) verunfallte eine 23 Jahre alte Frau in ihrem Pkw VW, nachdem sie von der Fahrbahn abkam. Bei Eintreffen der Polizei, war die Verunfallte nicht mehr vor Ort.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 23-Jährige gegen 21:00 Uhr die Kreisstraße 37 von Holenberg kommend in Richtung Golmbach. Aus bislang unbekannter Ursache verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte sie mit einem Leitpfosten und überschlug sich anschließend mit ihrem Pkw. Das Fahrzeug kam auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Die eintreffenden Beamten konnten vor Ort keine Person feststellen.

Es stellte sich heraus, dass die Frau durch einen Verkehrsteilnehmer zu einem Angehörigen mitgenommen wurde. Von dort begab sie sich in ein Krankenhaus. Eine Überprüfung der Verkehrstauglichkeit der Verunfallten zeigte keine Hinweise auf eine Beeinflussung von Alkohol oder Drogen. Die Frau aus dem Landkreis Holzminden wurde leicht verletzt, an dem Fahrzeug entstand Totalschaden.

Die Polizei ermittelt gegen die junge Fahrerin wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Holzminden unter der Telefonnummer 05531/ 958-0 zu melden.

