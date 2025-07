Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Zeugen für gefährliche Körperverletzung gesucht.

Lippe (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (19./20.07.2025) wurde ein 31-jähriger Mann in der Straße "Rosental" angegriffen. Nach bisherigen Erkenntnissen saß er gegen 00:15 Uhr auf einer Bank an der Bushaltestelle, als eine Gruppe von vier bis fünf Personen auftauchte. Sie schlugen ihn mehrfach gegen den Kopf und ließen auch nicht von ihm ab, als er zu Boden fiel. Der 31-jährige wurde leicht verletzt.

Die Gruppe entkam unerkannt. Sie wird wie folgt beschrieben: etwa zwischen 18 und 20 Jahre alt, eine Person weiblich, der Rest männlich; die weibliche Person trug eine Tasche und eine männliche Person eine Cap.

Aufgrund der Sommerkirmes, die am Wochenende in unmittelbarer Nähe stattfand, ist die Gruppe möglicherweise Zeugen aufgefallen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, informiert bitte das Kriminalkommissariat 6, Telefon 05231 6090.

