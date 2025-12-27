Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Ohne Versicherungsschutz unterwegs
Neustadt/Weinstraße (ots)
Am 26.12.2025 um 23:34 Uhr wurde ein 30-jähriger Neustadter mit seinem E-Scooter in der Winzinger Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass dessen Gefährt über keinen Versicherungsschutz verfügte. Die Weiterfahrt wurde daher untersagt und der Mann musste diesen nach Hause schieben. Auf den Neustadter kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das PflichtVG zu.
