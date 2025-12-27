PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 26.12.2025 um 23:34 Uhr wurde ein 30-jähriger Neustadter mit seinem E-Scooter in der Winzinger Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass dessen Gefährt über keinen Versicherungsschutz verfügte. Die Weiterfahrt wurde daher untersagt und der Mann musste diesen nach Hause schieben. Auf den Neustadter kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das PflichtVG zu.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

F. Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 27.12.2025 – 03:38

    POL-PDNW: Unter Cannabiseinfluss zum Bahnhof gefahren...

    Neustadt/Weinstraße (ots) - ... ist am 27.12.2025 um 00:15 Uhr eine 64-Jährige aus Trippstadt, welche mit ihrem Renault in der Landwehrstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Die Dame war zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg zu einer Bahnhaltestelle, um ihre Reise mit dem Zug fortzusetzen. Während der Kontrolle konnten bei der Fahrerin Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine ...

    mehr
  • 26.12.2025 – 06:35

    POL-PDNW: Einbruch in Einfamilienhaus

    Obersülzen (ots) - Im Zeitraum zwischen Mittwoch, dem 24.12.2025, 14:00 Uhr und Donnerstag, den 25.12.2025, 14:30 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Grünstadter Straße in Obersülzen ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden Schmuck und Uhren entwendet. Zur genauen Schadenshöhe können gegenwärtig keine Angaben gemacht werden. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat im genannten Zeitraum im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren