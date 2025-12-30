LPI-SHL: Münzgeld entwendet

Suhl (ots) - Montagabend meldete ein Zeuge, dass eine Scheibe der Schutzhütte nahe eines Denkmals an der Landstraße 2632 bei Suhl zerstört worden war. Des Weiteren wurde ein Leitpfosten durch Feuer beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen der Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0336248/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden. Rückfragen bitte an: ...

mehr