LPI-SHL: Fenster eines Wohnmobils zerschlagen
Meiningen (ots)
In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zerschlugen Unbekannte die Fensterscheibe eines Wohnmobils, welches in Meiningen in der Gutsstraße geparkt war. Zeugen, welche Hinweise auf zur Tat oder den Tätern geben könnnen, werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens (0336612/2025) an die PI Schmalkalden-Meiningen zu wenden.
