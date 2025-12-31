LPI-SHL: Fenster eines Wohnmobils zerschlagen

Suhl (ots) - Eine Frau machte sich Montagnachmittag an der Kasse der Sanitäreinrichtungen in einem Einkaufszentrum in der Friedrich-König-Straße in Suhl zu schaffen und entwendete daraus Münzgeld in noch unbekannter Höhe. Dank der Videoaufnahmen eines Zeugen konnte eine 29-Jährige als Täterin erkannt und festgestellt werden. Sie erhielt ein Hausverbot für das Einkaufszentrum und muss sich jetzt wegen des Diebstahls verantworten. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

