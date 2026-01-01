PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Bäckerfiliale

Schmalkalden (ots)

In der Nacht vom 30.12.2025 auf den 31.12.2025 brachen bisher Unbekannte in einen Lebensmittelmarkt in Schmalkalden, Renthofstraße ein. Anschließend entwendeten der oder die Täter die Tageseinnahmen der in dem Discounter befindlichen Bäckerfiliale. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Aufklärung der Tat und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich an die PI Meiningen unter Angabe des Aktenzeichens (0337096/2025) zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 01.01.2026 – 08:04

    LPI-SHL: Sachbeschädigung an Pkw

    Bad Salzungen (ots) - In der Nacht vom 30.12.2025 zum 31.12.2025 wurde auf einem Parkplatz in Bad Salzungen in der Straße "Untere Beete" an einem blauen Pkw Hyundai Kona der rechte Außenspiegel beschädigt. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 1000,- Euro an dem Fahrzeug. Wer sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben kann, meldet sich bitte mit Angabe des Aktenzeichens 0337288/2025 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695-5510. ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 07:37

    LPI-SHL: Trunkenheitsfahrt

    Barchfeld-Immelborn (ots) - Am letzten Tag des Jahres wurde gegen 10:20 Uhr ein Pkw Ford in der Karl-Marx-Straße in Immelborn einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Fahrerin aus Bad Liebenstein wurde während der Kontrolle Atemalkoholgeruch durch die Polizeibeamten wahrgenommen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,32 Promille. Daraufhin wurde die Weiterfahrt unterbunden, es folgte eine Blutentnahme und der Führerschein wurde sichergestellt. ...

    mehr
  • 31.12.2025 – 12:16

    LPI-SHL: Kellereinbrüche in Meiningen

    Meiningen (ots) - Im Zeitraum zwischen Heiligabend und dem 28.12.2025 brachen Unbekannte mehrere Kellerabteile in einem Mehrfamilienhaus in Meiningen in der Johannes-Brahms-Straße auf und entwendeten aus diesen hochwertige Fahrräder. Zeugen, die diesbezüglich etwas beobachtet haben und Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeiches 0336781/2025 an die PI ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren