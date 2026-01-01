Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Bäckerfiliale

Schmalkalden (ots)

In der Nacht vom 30.12.2025 auf den 31.12.2025 brachen bisher Unbekannte in einen Lebensmittelmarkt in Schmalkalden, Renthofstraße ein. Anschließend entwendeten der oder die Täter die Tageseinnahmen der in dem Discounter befindlichen Bäckerfiliale. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Aufklärung der Tat und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich an die PI Meiningen unter Angabe des Aktenzeichens (0337096/2025) zu wenden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell