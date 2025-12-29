PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Häusliche Gewalt über die Feiertage +++ Einbruch +++ Mülltonnenbrände +++ Außenspiegel abgetreten - Tatverdächtiger festgenommen +++ Joggerin beleidigt +++ Unfallflucht

Hofheim (ots)

1. Häusliche Gewalt über die Feiertage - Polizei Westhessen sensibilisiert und ermutigt Betroffene, Polizeipräsidium Westhessen, Montag, 29.12.2025

(da)Rund um die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel verzeichnet die Polizei regelmäßig ein erhöhtes Einsatz- und Fallaufkommen im Bereich häuslicher Gewalt sowie Gewalt innerhalb der Familie. Auch im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Westhessen kam es über die Feiertage vermehrt zu polizeilichen Einsätzen, bei denen Partnerinnen und Partner, Kinder oder andere Angehörige betroffen waren. Feiertage, enge familiäre Situationen, Alkohol sowie zusätzlicher emotionaler oder finanzieller Druck können bestehende Konflikte verschärfen und dazu führen, dass Gewalt in Beziehungen oder Familien eskaliert. Gewalt innerhalb der Familie ist dabei kein Randphänomen und kann Menschen jeden Alters betreffen - auch Kinder und andere schutzbedürftige Angehörige. Die Polizei schreitet bei entsprechenden Hinweisen konsequent ein. Im Mittelpunkt stehen der Schutz der Betroffenen, die Verhinderung weiterer Gewalt sowie die frühzeitige Unterstützung und Beratung. Opfer häuslicher Gewalt sollen wissen: Sie sind nicht allein, sie werden gesehen und Hilfe ist auch während der Feiertage sowie "zwischen den Jahren" jederzeit erreichbar.

Unabhängig von akuten Notlagen können sich Betroffene jederzeit vertrauensvoll an ihre örtliche Polizeidienststelle wenden. Der Gang zur Polizei geht dabei über die reine Anzeigenerstattung hinaus: Die Polizei unterstützt vor Ort, informiert über Schutzmöglichkeiten und vermittelt - sofern gewünscht - an geeignete Beratungs- und Hilfsangebote. In akuten Gefahrensituationen ist der Polizeinotruf 110 rund um die Uhr erreichbar.

Weitere Informationen zu häuslicher Gewalt mit Verweisen an Hilfsangebote finden Sie unter dem Link https://www.polizei-beratung.de/infos-fuer-betroffene/haeusliche-gewalt/#c18522

2. Einbruch über Küchenfenster,

Sulzbach a. T., Kelkheimer Straße, Sonntag, 28.12.2025, 16:15 Uhr bis 21:30 Uhr

(lr)Im Zeitraum von Sonntagnachmittag bis -abend kam es in Sulzbach in der Kelkheimer Straßer zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Zwischen 16:15 Uhr und 21:30 Uhr hebelten unbekannte Täter mittels eines unbekannten Gegenstandes das Küchenfenster einer Wohnung auf und verschafften sich so Zutritt zu den Wohnräumen. Anschließend durchsuchten sie diese und entwendeten Schmuck. Samt Beute flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung. Durch das gewaltsame Eindringen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Nummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Mehrere Mülltonnen in Brand gesetzt,

Schwalbach, Höchster Straße, Berliner Straße, Freitag, 26.12.2025, 09:50 bis 10:10 Uhr

(ro)In Schwalbach brannten am Freitagvormittag mehrere Mülltonnen. Gegen 09:50 Uhr wurden in der Höchster Straße zwei Mülltonnen in Brand gesetzt und von der Feuerwehr gelöscht. Kurze Zeit später wurden gegen 10:05 Uhr und 10:10 Uhr weitere brennende Mülltonnen in der Berliner Straße festgestellt. Ein Polizeibeamter wurde beim Versuch, eine Mülltonne bis Eintreffen der Feuerwehr zu löschen, leicht verletzt. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit den Bränden in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 Ihre Hinweise entgegen.

4. Außenspiegel abgetreten - Tatverdächtiger festgenommen, Schwalbach, Spechtstraße, Samstag, 27.12.2025, 06:25 Uhr

(ro)Die Polizei hat am Samstag einen Mann in Schwalbach festgenommen, der die Außenspiegel geparkter Fahrzeuge abgetreten hatte. Gegen 06:25 Uhr teilte eine Anwohnerin mit, dass ein junger Mann in der Spechtstraße gegen geparkte Autos trete. Die Streifen konnten kurz darauf einen 22-Jährigen festnehmen. Er steht im Verdacht, für die zuvor abgetretenen Außenspiegel an einem weißen VW Golf sowie an einem blauen Dacia Dokker verantwortlich zu sein. Er muss sich nun in einem entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten.

5. Joggerin beleidigt und bedroht,

Schwalbach a.T., Am Weißen Stein, Sonntag, 28.12.2025, 12:00 Uhr

(lr)Am Sonntagmittag wurde eine Joggerin in Schwalbach von einem Mann bedroht. Als die Frau im Arboretum in der Straße "Am Weißen Stein" joggen war, wurde sie gegen 12:00 Uhr von einem Mann beleidigt und verbal bedroht. Die Frau beschreibt den Unbekannten als circa 1,70 Meter groß und um die 40 Jahre alt. Er trug zum Tatzeitpunkt eine dunkle Mütze und hatte einen breiten, dunklen Schnauzbart. Die Polizei in Eschborn nimmt Hinweise unter der Nummer (06196) 9695-0 entgegen.

6. E-Scooter-Fahrer verursacht Unfall und flüchtet, Kelkheim, Langstraße, Sonntag, 28.12.2025, 14:40 Uhr

(ro)Am Sonntag hat ein Fahrer eines E-Scooters einen Unfall in Kelkheim verursacht und ist anschließend geflüchtet. Ein 62-Jähriger sowie eine 60-Jährige fuhren gegen 14:40 Uhr auf ihren E-Bikes die Langstraße entlang. Aus der Straße "Am Haingraben" näherte sich ein bislang Unbekannter auf einem E-Scooter. Dieser nahm auf seinem Gefährt noch ein etwa 10 Jahre altes dunkel gekleidetes Kind mit. Der Fahrer des E-Scooters wollte in die Langgasse einbiegen und übersah hier die beiden bevorrechtigten Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 62-Jährige verletzt wurde. Der E-Scooter-Fahrer flüchtete anschließend. Die Polizei sucht nun nach ihm. Er wird als etwa 40 Jahre alt, osteuropäischer Phänotyp und mit dunklen Haaren und Bart sowie vernarbter Haut beschrieben. Bekleidet war er mit einer dunklen Steppjacke mit Kapuze. An den beiden E-Bikes entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Zeuginnen oder Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06192) 2079-0 beim Regionalen Verkehrsdienst in Hofheim zu melden.

