PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in Reihenhaus +++ Einbruch in Spielhalle +++ Diebstahl aus PKW +++ Unfallflucht mit Sachschaden

Hofheim (ots)

1.Einbruch in Reihenhaus,

Kriftel, Rossertstraße, Donnerstag, 25.12.2025, 18:19 Uhr bis Donnerstag, 25.12.2025,22:40 Uhr

(jv)Am Donnerstagabend brachen Täter in ein Reihenhaus in Kriftel ein. Mehrere Täter begaben sich zwischen 18:19 Uhr und 22:40 Uhr zu dem Reihenhaus in der Rossertstraße. Die Täter verschafften sich durch ein Fenster Zutritt zu dem Gebäude und erbeuteten hierbei Schmuck sowie Bargeld und Wertmünzen im Wert von mehrere Tausend Euro. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, welche Hinweise zu den flüchtigen Tätern oder zum Sachverhalt geben können, sich bei der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer 06196 2073-0 zu melden.

2.Einbruch in Spielhalle,

Kriftel, Beyerbachstraße, Freitag, 26.12.2025, 03:06 Uhr

(jv)Zur Nachtzeit verschaffte sich ein Einbrecher Zutritt zu einer Krifteler Spielhalle. Der unbekannte Täter brach um 03:06 Uhr in die Spielhalle der Beyerbachstraße ein. Dort versuchte der Täter, einen Geldwechselautomaten aufzuhebeln. Da der Versuch scheiterte, verließ der Täter die Spielhalle und flüchtete in unbekannte Richtung. An dem Objekt ist ein Sachschaden in niedriger vierstelliger Höhe entstanden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06196 2073-0 entgegen.

3.Diebstahl aus PKW,

Flörsheim am Main, Am Alten Bach, Mittwoch, 24.12.2025, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 25.12.2025, 10:30 Uhr

(jv)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag erbeutete ein Dieb eine Geldbörse aus einem unverschlossenen PKW in Flörsheim. Der Täter begab sich in dem oben genannten Zeitraum zu dem PKW. Der Täter nutzte die günstige Gelegenheit des nicht verschlossenen Fahrzeuges und nahm eine Geldbörse mitsamt einer niedrigen dreistelligen Summe Bargeld an sich. Hinweise nimmt die Polizeistation Flörsheim unter der Telefonnummer 06145 54760 entgegen.

4.Unfallflucht mit Sachschaden,

Kriftel, Bahnhofstraße, Mittwoch, 24.12.2025, 00:30 Uhr bis Donnerstag, 25.12.2025, 15:00 Uhr

(jv)In dem Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagnachmittag kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Kriftel. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug. Anschließend flüchtete der Verkehrsteilnehmer von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand Sachschaden an dem geparkten PKW. Der zuständige Regionale Verkehrsdienst nimmt sachdienliche Hinweise unter 06192 2079-0 entgegen.

Genehmigt Karl, PHK'in

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell