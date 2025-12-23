PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Vor Wohnung niedergeschlagen +++ Einbruch in Wohnung +++ Fenster aufgehebelt +++ Spiegelgläser entwendet +++ Bargeld aus Haus gestohlen

Hofheim (ots)

1. Vor Wohnung niedergeschlagen,

Hofheim, Martin-Wohmann-Straße, Montag, 22.12.2025, 18:35 Uhr

(ro)In Hofheim ist ein Mann am Montag vor seiner Wohnungstür niedergeschlagen worden. Der Polizei wurden gegen 18:35 Uhr Hilferufe des Bewohners eines Mehrfamilienhauses in der Martin-Wohmann-Straße gemeldet. Die entsandte Streife traf den Mann verletzt an. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Seinen Angaben zufolge wollte er gerade die Wohnungstür aufschließen, als er von zwei Unbekannten abgepasst worden sei. Die Angreifer hätten unvermittelt auf ihn eingeschlagen, sodass er zu Boden gestürzt sei, und das Portemonnaie, einen Schlüsselbund sowie das Mobiltelefon an sich genommen, bevor sie flüchteten. Die Polizei konnte die beiden Flüchtigen, die eilig in einem dunklen Audi davongefahren sein sollen, nicht mehr ausfindig machen. Bei den Tätern soll es sich um zwei dunkel gekleidete, mit einer Sturmhaube maskierte Männer von kräftiger Statur handeln, die Polnisch gesprochen hätten. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Sollten Sie Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Vorfall in Zusammenhang stehen könnten, setzen Sie sich bitte unter der Rufnummer (06196) 2073-0 mit der Kriminalpolizei in Verbindung.

2. Einbruch in Wohnhaus,

Hofheim-Diedenbergen, Nußbaumstraße, Montag, 22.12.2025, 18:05 Uhr

(ro)Am Montag waren Einbrecher in Hofheim-Diedenbergen zugange. Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei um 18:05 Uhr, dass er in einem Wohnhaus in der Nußbaumstraße laute Geräusche gehört und einen Lichtschein im Inneren gesehen habe. Die Polizei eilte mit mehreren Streifen und einem Diensthund zum Tatort und umstellte das Gebäude. Anschließend wurde das Haus mit dem Diensthund durchsucht, Einbrecher befanden sich nicht mehr in dem Gebäude. Anhand der Spuren konnten die Beamten nachvollziehen, dass sich die Unbekannten gewaltsam über ein Fenster Zutritt verschafft hatten. Zudem stellten sie mehrere Hebelspuren an der Haustür fest. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Fenster aufgehebelt,

Flörsheim-Weilbach, Rüsselsheimer Straße, Donnerstag, 18.12.2025, 12:00 Uhr bis Sonntag, 21.12.2025, 14:00 Uhr

(ro)In Flörsheim-Weilbach sind Einbrecher in den vergangenen Tagen über ein Fenster in eine Wohnung eingestiegen. Die Täter näherten sich zwischen Donnerstag, 12:00 Uhr und Sonntag, 14:00 Uhr einem Mehrfamilienhaus in der Rüsselsheimer Straße und hebelten ein Fenster der Erdgeschosswohnung auf. Ob die Einbrecher Wertgegenstände aus der Wohnung mitgehen ließen, bevor sie unbemerkt von dannen zogen, ist bislang nicht bekannt. Hinweise zum Einbruch nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

4. Spiegelgläser entwendet,

Liederbach-Niederhofheim, Wachenheimer Straße, Freitag, 19.12.2025, 17:50 Uhr bis Montag, 22.12.2025, 11:15 Uhr

(ro)In den vergangenen Tagen hatten es Diebe in Liederbach-Niederhofheim auf die Spiegelgläser eines Audi abgesehen. Zwischen Freitag, 17:50 Uhr und Montag, 11:15 Uhr machten sich die Täter an einem in der Wachenheimer Straße abgestellten braunen Audi A5 zu schaffen und bauten die Gläser der Außenspiegel aus. Mit diesen ergriffen sie unerkannt die Flucht. Zeuginnen oder Zeugen wenden sich bitte an die Polizeistation Kelkheim unter der Telefonnummer (06195) 6749-0.

5. Spiegelgläser ausgebaut,

Hattersheim, Dürerstraße, Samstag, 20.12.2025, 21:00 Uhr bis Montag, 22.12.2025, 09:45 Uhr

(ro)In Hattersheim haben Unbekannte am Wochenende die Spiegelgläser eines Audi gestohlen. Der blaue Audi A5 war zwischen Samstag, 21:00 Uhr und Montag, 09:45 Uhr in der Dürerstraße abgestellt. In diesem Zeitraum durchtrennten die Täter die Kabelverbindungen und entnahmen die Gläser aus den Außenspiegeln. Samt Beute machten sie sich unerkannt aus dem Staub. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

6. Bargeld aus Haus gestohlen,

Bad Soden, An der Trinkhalle, Montag, 22.12.2025, 15:00 Uhr

(ro)Eine offene Haustür nutzte ein Dieb am Montag, um Bargeld aus einem Haus zu stehlen. Die Bewohnerin wollte gegen 15:00 Uhr nur schnell ihren Pkw umparken und verließ das Anwesen in der Straße "An der Trinkhalle", ohne die Haustür zu verschließen. Als sie zum Haus zurückkehrte, kam ihr aus dem Eingangsbereich ein unbekannter Mann entgegen, der vorgab, auf der Suche nach einer Arztpraxis zu sein. Erst kurze Zeit später fiel der Frau auf, dass aus der Geldbörse, die im Hausflur lag, mehrere Hundert Euro fehlten. Die Polizei konnte den Mann nicht mehr ausfindig machen. Er wird als 25 bis 30 Jahre alt, 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß, mit kurzen dunklen Haaren und gebräuntem Teint sowie gepflegtem Erscheinungsbild beschrieben. Er sprach Französisch und trug eine schwarze Winterjacke sowie schwarze Schuhe. Die Polizei in Eschborn bittet unter der Rufnummer (06196) 9695-0 um Hinweise.

