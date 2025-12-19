PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pedelec gestohlen - Tatverdächtige festgenommen +++ Exhibitionistische Handlung +++ Einbrecher zugange +++ Einbruch in Wohnhaus +++ Pkw fährt in Schaufenster

1. Pedelec gestohlen - Tatverdächtige festgenommen, Bad Soden, Kaiserstraße, Donnerstag, 18.12.2025, 13:30 Uhr

(ro)Die Polizei hat am Donnerstag drei Tatverdächtige festgenommen, die zuvor ein Pedelec entwendet hatten. Einer Zivilstreife fielen in einem Park in der Kaiserstraße gegen 13:30 Uhr fünf Jugendliche auf, die ein Fahrrad trugen, welches offensichtlich noch mit einem Schloss gesichert war. Als einer die Polizisten entdeckte, flüchteten sie in Richtung der Odenwaldstraße. Ein Junge warf auf der Flucht eine Schreckschusswaffe von sich, diese sowie das Zweirad stellten die Beamten sicher. Kurz darauf nahmen die Beamten drei der fünf Flüchtigen fest, die Personalien der beiden anderen Beteiligten konnten ermittelt werden. Die Festgenommenen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren wurden nach den polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle an ihre Angehörigen übergeben. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

2. Exhibitionistische Handlung,

Hochheim, Niddastraße, Donnerstag, 18.12.2025, 15:30 Uhr

(ro)Am Donnerstagnachmittag war ein Exhibitionist in Hochheim unterwegs. Nach diesem wird nun gefahndet. Gegen 15:30 Uhr hatte sich eine minderjährige Schülerin ihrer Mutter anvertraut, da sie in einer Bahnhofsunterführung in der Niddastraße in Begleitung von zwei Mitschülerinnen Zeugin einer exhibitionistischen Handlung geworden war. Der Mann wird als etwa 40 Jahre alt und mit Bart beschrieben, trug eine schwarze Mütze sowie eine dunkelgrüne Stoffjacke. Zudem führte er einen Rucksack mit sich. Die eilig entsandten Streifen konnten den Unbekannten im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen nicht mehr ausfindig machen. Sollten sie in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, bitten wir Sie, Ihre Hinweise an die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Einbrecher zugange,

Bad Soden-Altenhain, Kirchstraße und Bad Soden-Neuenhain, Drei-Linden-Straße, Donnerstag, 18.12.2025, 11:30 Uhr bis 21:50 Uhr

(ro)In Bad Soden waren am Donnerstag Einbrecher zugange. Unbekannte machten sich in Neuenhain gegen 11:30 Uhr an der Terrassentür eines Wohnhauses in der Drei-Linden-Straße zu schaffen, indem sie mit einer Metallstange gegen die Verglasung schlugen. Als sich ein Anwohner zeigte, ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und machten sich eilig aus dem Staub. Trotz intensiver Fahndung konnten die Streifen das Duo nicht mehr ausfindig machen. Es soll sich bei den Einbrechern um zwei schwarz gekleidete, etwa 20 bis 30 Jahre alte Männer handeln. Einer soll einen Vollbart gehabt haben, sein Komplize trug eine Sturmhaube. Im Stadtteil Altenhain haben Einbrecher zwischen 14:00 Uhr und 21:50 Uhr Bargeld und Schmuck aus einer Wohnung gestohlen. Sie kletterten auf den Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Kirchstraße und drangen gewaltsam über die dortige Balkontür ein. Im Inneren durchsuchten sie die Wohnräume und ließen Schuck und Bargeld mitgehen, bevor sie unerkannt die Flucht ergriffen. In beiden Fällen ermittelt die Kriminalpolizei und bittet unter der Rufnummer (06196) 2073-0 um Hinweise.

4. Einbruch in Wohnhaus,

Eschborn, Karlsbader Straße, Samstag, 13.12.2025 bis Donnerstag, 18.12.2025, 12:50 Uhr

(ro)In Eschborn sind Einbrecher in den vergangenen Tagen in ein Wohnhaus eingestiegen. Die Täter begaben sich zwischen Samstag, 13.12.2025 und Donnerstag, 12:50 Uhr auf ein Grundstück in der Karlsbader Straße und scheiterten beim Versuch, die Terrassentür aufzuhebeln. Schließlich gelangten sie über ein gewaltsam geöffnetes Fenster ins Innere. Bei ihrer Absuche nach Wertgegenständen, stießen sie auf Schmuck. Samt Beute zogen sie unerkannt von dannen. Die Kriminalpolizei erbittet Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0.

5. Pkw fährt in Schaufenster,

Hofheim, Am Untertor, Donnerstag, 18.12.2025, 15:56 Uhr

(ro)Am Donnerstagnachmittag ist eine Autofahrerin in Hofheim gegen eine Schaufensterscheibe gefahren. Eine 66-Jährige war gegen 15:55 Uhr mit ihrem VW auf der Straße "Am Untertor" unterwegs und wollte hinter einem Renault einparken. Hierbei streifte die Fahrerin den geparkten Pkw. Aus bislang ungeklärter Ursache beschleunigte die VW-Fahrerin daraufhin plötzlich stark, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit dem Schaufenster und der Fassade eines Ladengeschäfts, welche durch den Aufprall beschädigt wurden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Der entstandene Schaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

