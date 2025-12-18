PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Einbruch in einen Keller +++ Fensterrahmen durch Böller beschädigt +++ Auto zerkratzt +++ Randalierer in Gewahrsam genommen +++

Hofheim (ots)

1. Einbruch in einen Keller,

Flörsheim, Kapellenstraße, Mittwoch, 17.12.2025, 06:00 Uhr bis 16:30 Uhr

(lr) Am Mittwoch kam es in Flörsheim zu einem Einbruch in einen Keller. Die unbekannten Täter verschafften sich zwischen 06:00 Uhr und 16:30 Uhr auf unbekannte Art und Weise Zugang zum Treppenhaus des Mehrfamilienhauses in der Kapellenstraße. Von dort aus gelangten sie zu den Kellern. Anschließend durchtrennten die Einbrecher mithilfe eines unbekannten Werkzeuges das Vorhängeschloss eines Kellers. Entgegen den Erwartungen verließen die Täter das Haus in unbekannte Richtung, ohne etwas entwendet zu haben.

Die Polizei in Flörsheim nimmt Hinweise unter der Nummer (06145) 5476-0 entgegen.

2. Fensterrahmen durch Böller beschädigt, Hofheim a.T., Sindlinger Straße, Dienstag, 16.12.2025. 20:30 Uhr

(lr) Am Donnerstagabend wurde ein Böller auf einer Fensterbank in Hofheim gezündet. Unbekannte Täter legten gegen 20:30 Uhr einen Böller auf eine Fensterbank in der Sindlinger Straße und zündeten diesen an. Durch die entstandenen Funken wurde der Fensterrahmen beschädigt.

Die Polizei in Hofheim nimmt Hinweise unter der Nummer (06192) 2079-0 entgegen.

3. Auto zerkratzt,

Schwalbach a.T., Badener Straße, Montag, 15.12.2025, 15:30 Uhr bis Dienstag, 16.12.2025, 06:30 Uhr

(lr) Zwischen Montag und Dienstag ist ein Auto in Schwalbach zerkratzt worden. Der unbekannte Täter beschädigte durch Zerkratzen des Lacks im Tatzeitraum von 15:30 Uhr bis 06:30 Uhr den ordnungsgemäß auf einem Parkplatz geparkten grünen Toyota Aygo in der Badener Straße mutwillig mit einem unbekannten Werkzeug. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro.

Die Polizei in Eschborn nimmt Hinweise unter der Nummer (06196) 9695-0 entgegen.

4. Randalierer in Gewahrsam genommen,

Kelkheim, Am Marktplatz, Mittwoch, 17.12.2025, 20:20 Uhr

(wie) Am Mittwochabend hat die Polizei in Kelkheim einen Randalierer in Gewahrsam genommen. Der 28-Jährige war gegen 20:20 Uhr laut pöbelnd auf dem Marktplatz aufgefallen und hatte Passanten belästigt. Eine Polizeistreife kontrollierte den Mann und stellte fest, dass er stark betrunken und nicht mehr Herr seiner Sinne war. Zudem hatte er mit einem Multitool herumhantiert, was Zeugen als Messer fehlinterpretiert hatten. Aufgrund der Alkoholisierung nahmen die Beamten dem Mann das Multitool ab und erteilten ihm einen Platzverweis. Nachdem er diesem auch nach mehrfacher Aufforderung nicht nachkam, wurde der Platzverweis mittels einer Ingewahrsamnahme durchgesetzt.

