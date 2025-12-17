PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Übergabe von Gold und Bargeld nach Schockanruf verhindert +++ Kupferkabel entwendet +++ Kabeldiebe unterwegs +++ Baustelle angegangen

Hofheim (ots)

1. Übergabe von Gold und Bargeld nach Schockanruf verhindert, Bad Soden, Dienstag, 16.12.2025

(ro)Am Dienstag wurde in Bad Soden eine Übergabe von Gold und Bargeld nach einem Schockanruf verhindert. Ein Bad Sodener erhielt im Laufe des Tages einen Anruf von Betrügern. Sie gaben vor, dass seine Tochter in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt gewesen wäre, bei der eine Person zu Tode gekommen sei. Die Anrufer forderten einen Kautionsbetrag, um eine Haft der Tochter zu umgehen. Sie setzten den Angerufenen geschickt unter Druck und brachten ihn dazu, dass er Gold sowie Bargeld zusammenpackte und sich zusätzlich auf den Weg zu seiner Bank machte, um weiteres Erspartes abzuheben. Hier traf er wie es der Zufall so will auf seine Tochter, die die Situation schnell erfasste und das Vorhaben der Betrüger entlarvte, sodass es nicht zur Übergabe an die Täter kam. Die Kriminalpolizei ermittelt nun.

Bei den "Schockanrufen" erzeugen die rhetorisch äußerst geschickt agierenden Kriminellen bedrohliche Szenarien, um an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Das Spiel mit den Emotionen dient nur einem Zweck - es soll die Opfer dazu veranlassen, ihre Skepsis zurückzustellen und den Betrügern auf den Leim zu gehen. Bei den Übergabemodalitäten sind der Phantasie der Täter keine Grenzen gesetzt. Grundsätzlich gilt: In Deutschland wird eine Behörde von Ihnen niemals eine Kautionszahlung (Wertgegenstände oder Bargeld) per Telefon verlangen! Beenden Sie solche Gespräche immer sofort, legen Sie auf und wählen Sie anschließend die 110. Darüber hinaus wird in den meisten Fällen eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen.

2. Kupferkabel entwendet,

Hattersheim, Sarceller Straße, Montag, 15.12.2025, 15:30 Uhr bis Dienstag, 16.12.2025, 08:00 Uhr

(ro)In Hattersheim hatten Diebe am Anfang der Woche Kupferkabel im Visier. Zwischen Montag, 15:30 Uhr, und Dienstag, 08:00 Uhr, näherten sich die Täter zwei Stromkästen in der Sarceller Straße und brachen diese gewaltsam auf. Sie hatten es auf die dort gelegten Kupferkabel abgesehen. Samt etwa 150 Meter Kabel im Wert von mehreren Tausend Euro machten sie sich anschließend wieder aus dem Staub. Die Polizeistation Hofheim nimmt Hinweise zum Diebstahl unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

3. Kabeldiebe unterwegs,

Hochheim, Neckarstraße, Dienstag, 16.12.2025, 17:00 Uhr bis Mittwoch, 17.12.2025, 06:40 Uhr

(ro)In der Nacht zum Mittwoch waren Kabeldiebe in Hochheim unterwegs. Die Täter machten sich zwischen Dienstag, 17:00 Uhr, und Mittwoch, 06:40 Uhr, an Verteilerkästen auf einer Baustelle in der Neckarstraße zu schaffen und entwendeten Kabel, bevor sie samt Beute von dannen zogen. Die Polizeistation Flörsheim nimmt unter der Rufnummer (06145) 5476-0 Hinweise entgegen.

4. Baustelle angegangen,

Hochheim, Adam-Treber-Weg, Montag, 15.12.2025, 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr

(ro)Am Montag haben Unbekannte Werkzeuge von einer Baustelle in Hochheim mitgehen lassen. Die Täter begaben sich zwischen 12:00 Uhr und 14:00 Uhr auf das Baustellengrundstück im Adam-Treber-Weg und nahmen einen Tacker, einen Deckenlüfter, eine Musikbox sowie ein Ladegerät an sich, bevor sie samt Beute unerkannt die Flucht ergriffen. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizeistation Flörsheim unter der Rufnummer (06145) 5476-0 entgegen.

