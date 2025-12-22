PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbrüche +++ Zigarettenautomat gesprengt +++ Farbschmierereien auf Spielplatz - vier Tatverdächtige festgenommen +++ Geldbörse aus Handtasche gestohlen +++ Rollerdiebe gestört

Hofheim (ots)

1. Blitzeinbruch in Lebensmittelmarkt,

Bad Soden, Hasselstraße, Montag, 22.12.2025, 01:18 Uhr,

(ro)In Bad Soden hatten es Einbrecher in der Nacht zum Montag auf Zigaretten abgesehen. Die Täter näherten sich einem Lebensmittelmarkt in der Hasselstraße, drangen über eine eingeschlagene Scheibe in das Geschäft ein und lösten hierbei die Alarmanlage um 01:18 Uhr aus. Im Kassenbereich zerstörten sie gewaltsam Regale und nahmen daraus Zigaretten im Wert von mehreren Zehntausend Euro an sich. Anschließend flüchteten sie in einem schwarzen Porsche Cayenne auf der Königsteiner Straße in Richtung Höchst. Die eilig entsandten Streifen konnten die Flüchtigen nicht mehr ausfindig machen. Bei den Einbrechern soll es sich um zwei dunkel gekleidete Männer handeln. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung der Tat beitragen könnten, setzen Sie sich bitte mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 in Verbindung.

2. Einbrecher flüchten mit Renault,

Kelkheim-Hornau, Dingesweg, Freitag, 19.12.2025, 10:47 Uhr (ro)Am Freitagvormittag sind Einbrecher in Kelkheim-Hornau mit einem Renault geflüchtet. Ein Anwohner meldete um 10:47 Uhr, dass er drei Personen beobachtet habe, die eine große Kiste aus einem Einfamilienhaus im Dingesweg getragen hätten und anschließend in einem Fahrzeug davongefahren seien. Eine Steife stellte ein eingeschlagenes Fenster fest, durch welches die Täter zuvor ins Wohnhaus gelangt waren. Im Inneren stießen die Einbrecher bei der Suche nach Wertgegenständen auf Wandtresore sowie Bargeld und Schmuck. Samt Beute flüchtete das Trio in einem schwarzen Renault Clio mit DO-Kennzeichen (Stadt Dortmund). Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nicht mehr ausfindig gemacht werden. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt unter der Rufnummer (06196) 2073-0 Hinweise entgegen.

3. Mobiltelefone aus Geschäft entwendet, Sulzbach, Main-Taunus-Zentrum, Donnerstag, 18.12.2025, 22:15 Uhr bis Freitag, 19.12.2025, 08:40 Uhr

(ro)In Sulzbach haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag Mobiltelefone aus einem Geschäft entwendet. Die Täter näherten sich zwischen Donnerstag, 22:15 Uhr und Freitag, 08:40 Uhr dem Shop in einem Einkaufszentrum und hebelten im rückwärtigen Bereich ein Fenster auf. Im Inneren machten sie sich an einem Tresor zu schaffen und entnahmen diverse Handys daraus. Samt der Beute, die auf einen fünfstelligen Wert geschätzt wird, flüchteten die Einbrecher unerkannt. Hinweise zur Tat erbittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0.

4. Zigarettenautomat gesprengt,

Flörsheim-Weilbach, Industriestraße, Montag, 22.12.2025, 04:20 Uhr

(ro)Unbekannte haben in der Nacht zum Montag einen Zigarettenautomaten in Flörsheim-Weilbach gesprengt. Gegen 04:20 Uhr hatten zwei Personen den Zigarettenautomaten in der Industriestraße durch eine Explosion geöffnet und waren anschließend geflüchtet. Ob die Täter auch Zigaretten und Bargeld an sich genommen haben, bevor sie in Richtung Industriegebiet flüchteten, ist bislang unklar. Die Personen werden als etwa 1,80 Meter groß und schlank beschrieben. Einer sei mit einem grau-schwarzen Kapuzenpullover, einer dunklen Hose und dunklen Schuhe bekleidet gewesen. Sein Begleiter habe schwarze Oberbekleidung, eine helle Hose sowie weiße Schuhe getragen. Hinweise zur Tat nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073 - 0 entgegen.

5. Farbschmierereien auf Spielplatz - vier Tatverdächtige festgenommen, Hofheim, Bärengasse, Freitag, 19.12.2025, 11:25 Uhr

(ro)Die Polizei hat nach Farbschmierereien auf einem Spielplatz in Hofheim am Freitag vier Tatverdächtige festgenommen. Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei gegen 11:25 Uhr vier weibliche und vier männliche Jugendliche, die unter anderem eine Bank auf dem Spielplatz mit Farbe besprüht haben sollen. Die Streifen konnten in der Bärengasse noch vier Mädchen im Alter zwischen 14 und 15 Jahren antreffen, den anderen Jugendlichen gelang die Flucht. Auf dem Spielplatz sowie auf einer Hauswand stellten die Beamten Farbschmierereien fest, zudem fanden sie Spraydosen auf und stellten diese sicher. Die festgenommenen Mädchen mussten die Streifen auf die Dienststelle begleiten. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden sie ihren Eltern übergeben. Die Personalien der vier Flüchtigen konnten ermittelt werden. Die Jugendlichen müssen sich nun in einem entsprechenden Strafverfahren verantworten.

6. Geldbörse aus Handtasche gestohlen,

Eschborn, Ginnheimer Straße, Freitag, 19.12.2025, 15:00 Uhr

(ro)Am Freitagnachmittag wurde einer Frau in Eschborn die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen. Die Eschbornerin war gegen 15:00 Uhr in einem Discounter in der Ginnheimer Straße unterwegs. Hier sprach sie eine etwa 25 Jahre alte Frau an und verwickelte sie geschickt in ein Gespräch. Später musste die Seniorin feststellen, dass ihr Portemonnaie fehlte. Inwiefern an der Tat noch eine Komplizin oder ein Komplize beteiligt war, ist auch Gegenstand der Ermittlungen. Die Trickdiebin wird als 1,60 Meter groß und mit glatten schwarzen Haaren beschrieben. Sie soll akzentfrei Deutsch gesprochen haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

7. Rollerdiebe gestört,

Flörsheim, Dr.-Georg-von-Opel-Anlage, Samstag, 20.12.2025, 23:40 Uhr

(ro)Ein Anwohner hat am späten Samstagabend Rollerdiebe in Flörsheim gestört. Er meldete der Polizei gegen 23:40 Uhr, dass er soeben drei Jugendliche in der Dr.-Georg-von-Opel-Anlage beobachtet habe, die sich zuvor an einem Roller zu schaffen gemacht hatten. Als der Mann sie ansprach, ergriff das Trio ohne das Zweirad die Flucht in Richtung Wickerer Straße. Die Streifen fanden vor Ort einen Roller vor. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass das Gefährt kurzgeschlossen war und vom Besitzer am Freitagabend gegen 18:00 Uhr in der Fischergasse abgestellt worden war. Die Jugendlichen konnten im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen nicht mehr ausfindig gemacht werden. Sie sollen etwa 15 bis 16 Jahre alt und dunkel gekleidet gewesen sein, zwei seien mit E-Scootern unterwegs gewesen. Die Polizei in Flörsheim ermittelt und nimmt unter der Rufnummer (06145) 5476-0 Hinweise entgegen.

