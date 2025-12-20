PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Einbruch in Einfamilienhaus +++ Wohnungseinbruch +++ Körperverletzung +++ Unfallflucht +++

Hofheim (ots)

1.Einbruch in Einfamilienhaus, Kelkheim, Theresenstraße, Freitag, 19.12.2025, 15:30 Uhr - 18:30 Uhr

(sb) Am Freitagnachmittag kam es in Kelkheim zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Einbrecher hebelten im Zeitraum zwischen 15:30 Uhr und 18:30 Uhr eine Terrassentür der Doppelhaushälfte in der Theresenstraße auf und gelangten so in das Objekt. Aus dem Haus wurden diverser Schmuck und eine größere Menge Bargeld entwendet. Die Täter flüchteten danach unerkannt. Die Kriminalpolizei ist auf ihre Mithilfe angewiesen. Zeugen werden gebeten, sich unter (06196-20730) zu melden.

2.Wohnungseinbruch, Eschborn, Dörnweg, Freitag, 19.12.2025, 13:00 Uhr - 18:00 Uhr

(sb) Im Dörnweg in Eschborn sind Unbekannte am Freitag in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Die Einbrecher hatten sich im Tagesverlauf zwischen 13:00 Uhr und 18:00 Uhr über das Treppenhaus zu der Wohnung begeben und die Wohnungstür aufgehebelt. In der Wohnung durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten und entwendeten zahlreiche Schmuckstücke und Bargeld. Die Einbrecher flüchteten unerkannt. Die Ermittlungen wurden bei der Kriminalpolizei in Sulzbach eingeleitet. Hinweise werden unter (06196) 2073-0 entgegengenommen.

3.Körperverletzung, Kriftel, Immanuel-Kant-Straße, Freitag, 19.12.2025, 20:15 Uhr

(sb) Ein Unbekannter hat in Kriftel am Freitagabend einen 60 Jahre alten Mann geschlagen. Der Geschädigte lief gegen 20:15 Uhr die Immanuel-Kant-Straße entlang, als im Bereich der Bahnüberführung drei junge Männer auf ihn zukamen. Unvermittelt schlug einer der Drei mit der Faust in den Nacken des Mannes. Danach flüchteten die Männer mit zwei E-Scootern in Richtung des Bahnhofs. Die Täter werden allesamt als junge Männer beschrieben, die ca. 18 Jahre alt und etwa 1,75 m groß gewesen sein sollen. Die Polizeistation Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter (06192) 2079-0 zu melden.

4.Unfallflucht, Kelkheim, Sodener Straße, Samstag, 20.12.2025, 01:40 Uhr

(sb) Zeugen beobachteten am frühen Samstagmorgen ein Auto, das mit überhöhter Geschwindigkeit die Sodener Straße in Kelkheim-Fischbach entlangfuhr. Die Zeugen winkten und versuchten mit Handzeichen, den Autofahrer zum Verlangsamen zu bewegen. Das Auto stoppte daraufhin einige Meter weiter und setzte zurück. Hierbei stieß das Auto rückwärts mit einem geparkten schwarzen Audi A4 zusammen. Der Unfallverursacher fuhr daraufhin davon, ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern. Der Regionale Verkehrsdienst bittet weitere Zeugen, sich unter (06192) 2079-0 zu melden.

