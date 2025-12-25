PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in Reihenhaus +++ Papiermülltonne in Brand gesetzt +++ Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden +++ Verkehrsunfallflucht in Einkaufszentrum

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Reihenhaus, Kriftel, Königsberger Straße, Mittwoch, 24.12.2025, 20:10 Uhr bis 23:20 Uhr

(sb)Am Heiligabend verschafften sich Einbrecher Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Kriftel. Die Einbrecher begaben sich in der Zeit von 20:10 Uhr bis 23:20 Uhr zu dem Reihenendhaus in der Königsberger Straße. Die Täter verschafften sich durch Aufhebeln eines Fensters im Bereich der Terrasse Zutritt zum Haus. Aus den Räumlichkeiten wurden Modeschmuck und Bargeld entwendet. Im Anschluss flüchteten die Täter unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. Papiermülltonne in Brand gesetzt,

Flörsheim am Main - Wicker, Prälat-Müller-Weg, Mittwoch, 24.12.2025, 17:45 Uhr

(sb)Am Mittwochabend um 17:45 Uhr haben Unbekannte eine Papiermülltonne in Brand gesetzt. Die Mülltonne befand sich unmittelbar neben der Goldbornschule in Flörsheim-Wicker. Durch den Brand wurde die Hauswand der Schule beschädigt. Hinweise auf den Brandstifter liegen bisher nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer (06196) 2073-0 zu melden.

3. Verkehrsunfallflucht, Kelkheim (Ts.), Lise-Meitner-Straße, Mittwoch, 24.12.2025, 12:30 Uhr

(sb) Ein Unbekannter verursachte am Mittwochmittag einen Unfall auf dem Parkplatz des eines Baumarktes in Kelkheim (Ts.) und flüchtete vom Unfallort. Der Verursacher stieß gegen 12:30 Uhr mit seiner Fahrertür gegen die Beifahrertür eines geparkten BMW X5 in grau. Gemäß Zeugenaussagen nahm der Verursacher den Verkehrsunfall wahr und entfernte sich trotz dessen unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Hinweise nimmt der Regionale Verkehrsdienst unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

4. Verkehrsunfallflucht in Parkhaus,

Sulzbach (Taunus), Am Main-Taunus-Zentrum, Mittwoch, 24.12.2025, 09:15 Uhr bis 14:15 Uhr

(sb)Am Mittwochvormittag verursachte ein Unbekannter einen Verkehrsunfall in einem Parkhaus des Main-Taunus-Zentrums. Der Unfallfahrer stieß beim Parken gegen einen geparkten blauen Mazda 5. Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum Sachverhalt nimmt der Regionale Verkehrsdienst unter der Rufnummer 06192 2079-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell