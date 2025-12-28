PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Polizei stoppt zwei unter Betäubungsmitteln stehende Verkehrsteilnehmer

Hofheim (ots)

1. Verkehrskontrolle eines drogenbeeinflussten Pkw-Fahrers, Kelkheim, Frankfurter Straße, Sonntag, 28.12.2025, 00:01 Uhr

(tw) Eine Streife der Polizeistation Kelkheim kontrollierte in der Nacht zu Sonntag einen auffällig fahrenden Pkw im Bereich der Frankfurter Straße in Kelkheim. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit stellte sich heraus, dass der 18-jährige Fahrzeugführer aus Kelkheim offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Dem Fahranfänger wurde folglich die Weiterfahrt untersagt. Die Polizeidienststelle musste dieser nach erfolgter Blutentnahme somit zu Fuß verlassen.

2. Berauschter Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis aus dem Verkehr gezogen, Eppstein, Valterweg, Sonntag, 28.12.2025, 04:05 Uhr

(tw) Am frühen Sonntagmorgen kontrollierten Polizeibeamte der Polizeistation Kelkheim einen Pkw im Valterweg in Bremthal. Der 48-jährige Fahrzeugführer gab zu Kontrollbeginn eigenständig an keine Fahrerlaubnis zu besitzen sowie unter dem Einfluss von Amphetaminen zu stehen. Entsprechend wurde der in Eppstein wohnhafte Fahrer zur Durchführung einer Blutentnahme zur Dienststelle verbracht. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eröffnet.

