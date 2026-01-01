Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Resumee der Silvesternacht im Bereich der PI Schmalkalden-Meiningen

Schmalkalden-Meiningen (ots)

In der Silvesternacht hatten die Beamten der Polizeidienststelle Schmalkalden-Meiningen einige Hände voll zu tun. Immer wieder kam es zu Sachbeschädigungen durch Feuerwerkskörper, zu Körperverletzungen, zu Meldungen von Ruhestörungen, Einsätzen zur Abwehr von Gefahren etc.

Es kam aber bei den bisher bekannt gewordenen Sachverhalten zu keinen schwerwiegenden Verletzungen oder hohen Sachschäden. Auch Streitigkeiten konnten vor Ort geschlichtet werden.

Die PI Schmalkalden - Meiningen wünscht allen Bewohnern des Landkreises ein gesundes, neues Jahr 2026 und bedankt sich für die (meist) gute Zusammenarbeit zwischen den Bürgern und der Polizei im Jahr 2025. Wir bedanken uns bei allen eingesetzten Beamten für ihre gute, besonnene und beflissene Arbeit am Silvestertag und wünschen allen Kollegen ein gesundes, glückliches und erfolgreiches Jahr 2026!

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell