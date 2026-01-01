LPI-SHL: Sachbeschädigung durch Brandlegung

Suhl (ots) - Am vergangenen Silvesterabend kam es in Suhl-Goldlauter am ehemaligen Gebäude des NORMA Konzerns zur Beschädigung an einer Gebäudewand. Dieser Sachschaden wurde, durch das Zünden von Feuerwerkkörpern und dem daraus entstandenen Kleinbrand und dessen Rußrückstände, verursacht. Der Mitteiler konnte das Ausbreiten des Feuers durch sein schnelles Handeln verhindern. Wer kann Angaben zu diesem Sachverhalt machen? Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

