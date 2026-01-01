PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung durch Brandlegung

Suhl (ots)

In der vergangenen Silvesternacht kam es in der 
Robert-Schuhmann-Straße und in der Julius-Fucik-Straße in Suhl zu 
zwei Brandlegungen an Altkleidercontainern durch unbekannte Täter. 
Diese Container gerieten von innen heraus in Brand. Der Inhalt sowie 
die Container wurden dabei stark beschädigt.
Beide Brände mussten durch die Feuerwehr gelöscht werden.
Wer kann Angaben zu diesen Sachverhalten machen?

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl

