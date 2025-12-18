Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zwei Einbrüche in Häuser in der Mainzer Oberstadt

Mainz (ots)

Am Mittwoch, 17.12.2025, kam es in der Mainzer Oberstadt zu zwei Wohnungseinbruchsdiebstählen.

So verschafften sich bislang unbekannte Täter zwischen 08:15 Uhr und 17:30 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Ehrhardstraße. Der oder die unbekannten Täter begaben sich in den rückwärtigen Bereich des Anwesens und hebelten dort die Terrassentür auf. Gestohlen wurde unter anderem Bargeld.

Zwischen 15:30 Uhr und 18:00 Uhr brachen bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Lilienthalstraße ein. Der oder die Täter hebelten nach derzeitigem Erkenntnisstand auf dem in mehreren Metern Höhe befindlichen Balkon die Balkontür auf und durchsuchten mehrere Räume. Die Ermittlungen, unter anderem auch zu möglichem Stehlgut, dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

