POL-PPMZ: Diebstahl aus Fahrzeug - Tatverdächtiger am Frankfurter Hauptbahnhof gestellt

Mainz (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch erschien ein 50-jähriger Mainzer auf einer Polizeidienststelle und erstattete Anzeige wegen eines Diebstahls aus seinem Fahrzeug. Seine Laptoptasche befand sich in einem unverschlossenen Pkw an seiner Wohnanschrift. In der Tasche lagen mehrere Elektrogeräte sowie ein darin befindlicher AirTag.

Während der Anzeigenaufnahme konnte das Diebesgut an wechselnden Standorten im Raum Gießen geortet werden. Aufgrund dieser Erkenntnisse wurden Einsatzkräfte der Bundespolizei über den Sachverhalt informiert. Diese konnten einen Zug feststellen, in den der Tatverdächtige kurz zuvor eingestiegen sein dürfte.

Im weiteren Verlauf der Ortung verdichtete sich der Verdacht, dass sich der Beschuldigte in einem Zug in Richtung Frankfurt am Main Hauptbahnhof befand. Die Bundespolizei Frankfurt wurde umgehend in Kenntnis gesetzt.

Am Frankfurter Hauptbahnhof gelang es den Einsatzkräften schließlich, einen 26-jährigen Tatverdächtigen an einem Gleis zu stellen. Bei ihm konnte das vollständige Diebesgut aufgefunden und sichergestellt werden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

