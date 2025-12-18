Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Taschendiebstahl in der Mainzer Oberstadt

Mainz (ots)

Eine 58-Jährige ist am Mittwochvormittag, 17.12.2025, gegen 11:00 Uhr in der Jägerstraße in der Mainzer Oberstadt Opfer eines Taschendiebstahls geworden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wartete die Geschädigt an einer Haltestelle auf den Bus, als ihr vermutlich in diesem Zuge der Geldbeutel aus dem Rucksack gestohlen wurde. Hinter ihr an der Haltestelle stand eine bislang unbekannte Frau, die später in einen Bus gestiegen sei. In dem Geldbeutel befanden sich unter anderem Bargeld, Bankkarten und Dokumente.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

