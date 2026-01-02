Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Papiertonne angezündet

Meiningen (ots)

Donnerstag gegen 01:45 Uhr setzten bislang unbekannte Täter einen Papiercontainer in der Henneberger Straße in Meiningen in Brand. Die Tonne wurde stark beschädigt und auch an einem danebenstehenden Pkw entstand durch die Hitze Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung durch Brandlegung geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0000085/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

