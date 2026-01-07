PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier, L83a - Verkehrsunfall

Ottersweier, L83a (ots)

Am Dienstagmittag kam es auf der L83a zwischen Ottersweier und Neusatz zu einem Unfall mit zwei Pkw. Eine 42-jährige Mercedes-Fahrerin fuhr in Richtung Neusatz, als sie in einer Linkskurve, aus bisher unbekannten Gründen, in den Gegenverkehr kam. Sie kollidierte dabei mit einer entgegenkommenden 26-jährigen Renault-Lenkerin. Die beiden Fahrzeuglenkerinnen und der Beifahrer im Renault wurden leicht verletzt und in Krankenhäuser ärztlich behandelt. Der Gesamtsachschaden beträgt insgesamt circa 30.000 Euro. /ti

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

