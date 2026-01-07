Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Offenburg (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr wurde eine Polizeistreife nach Streitigkeiten zwischen zwei Männern in einem Anwesen in der Hildastraße gerufen. Gegenüber den eintreffenden Beamten reagierte einer der Männer mit Beleidigungen und versuchte nach den Einsatzkräften zu schlagen. Bei der anschließenden vorläufigen Festnahme leistete er heftigen Widerstand. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens wurden dem Mann Handschließen angelegt. Da sich der 44-Jährige offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben dürfte, wurde er in der Folge in eine Spezialklinik gebracht.

